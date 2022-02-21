Джонсон обсудил с Макроном по телефону ситуацию вокруг Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора сошлись во мнении, что Россия и Украины должны безоговорочно выполнять условия Минских соглашений. Джонсон также выразил мнение, что обязательства Владимира Путина перед Эммануэлем Макроном «были долгожданным признаком» того, что Россия готова решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

В то же время британский премьер призвал Путина отказаться от угроз и вывести войска с границы с Украиной. По мнению британского и французского лидеров, следующая неделя станет важнейшей для попытки дипломатического урегулирования украинского конфликта.