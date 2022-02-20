Посольство США в РФ предупредило американцев о возможных терактах в России

Посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало срочное предупреждение для своих граждан, проживающих на территории РФ, о возможных терактах. Американцам предложили рассмотреть возможность выезда из России.

«Поступали угрозы нападений на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — говорится в заявлении дипведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это сообщение в своем telegram-канале, усомнилась в том, что США передавали российскому МИД эту информацию.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?», — написала она в telegram-канале.