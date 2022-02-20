В Белоруссии нормализуют отношения с Литвой при отказе от подрывной деятельности, — Головченко

Премьер-министр РБ добавил, что Белоруссия может прекратить экспорт древесины в Литву. Минск направил калий через РФ и Украину после запрета Литвой транзита, добавил Роман Головченко. «Калий поедет в другую сторону, и он уже едет. Украина и Россия — что касается морских перевозок, в основном, он идет в Россию. И железнодорожные перевозки — в направлении Китая», — сказал Головченко в интервью литовской газете «Вечерние новости», отрывок которого показал в воскресенье телеканал «Беларусь 1».