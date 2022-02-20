Посол Италии в Австралии погибла во время отдыха на родине, — Corriere di Umbria

Предполагается, что Франческа Тадиоли погибла, упав с балкона, ведется следствие. Франческа Тардиоли работала в дипломатическом корпусе с 1991 года. На службу она поступила после окончания факультета политологии в Университете Перуджи и получения степени магистра в Итальянском обществе международных организаций, пишет агентство Regnum.
2022-02-20T22:40:48+03:00
2022-02-20T22:40:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:40, 20 февраля 2022
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