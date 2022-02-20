К июлю 2022 года будут готовы документы о работе единого экономического пространства Белоруссии и России, — Семашко

«А с 1 января 2024 года мы должны уже жить в таком состоянии. Пока все идет так, как надо», — добавил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. По словам посла, формат сотрудничества между двумя странами по подготовке данных документов носит доброжелательный характер и весьма конструктивен по своей сути, а по каждому направлении экономической интеграции двух стран созданы рабочие группы.
2022-02-20T22:20:26+03:00
2022-02-20T22:20:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:20, 20 февраля 2022
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