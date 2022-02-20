Эвакуированные жители непризнанных ДНР и ЛНР почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах

По словам омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, это касается женщин с детьми и пожилых людей. Места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала Денисова, ее слова приводит украинское интернет-издание NV. Денисова просит российскую коллегу обеспечить права эвакуированных жителей Донбасса.
2022-02-20T22:09:10+03:00
2022-02-20T22:09:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:09, 20 февраля 2022
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