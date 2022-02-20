Целесообразно задуматься о создании в ЕАЭС общих стандартов проведения выборов, — министр обороны Белоруссии Макей

По словам Владимира Макея, такая идея висит в воздухе. «На встречах мы затрагивали эту тему с коллегами. Есть ряд и других предложений, связанных с выработкой общих подходов на постсоветстком пространстве в отношении, допустим, правозащитной проблематики. Важно выработать и иметь общие подходы по электоральным кампаниям. Но уже то, что мы приглашаем наблюдателей от СНГ, от тех структур, которые, действительно, стремятся объективно оценивать процессы, происходящие в той или иной стране, — уже показательно. Думаю, эту тенденцию надо развивать и далее», — сказал министр.
2022-02-20T22:03:39+03:00
2022-02-20T22:03:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 20 февраля 2022
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