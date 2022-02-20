Американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы, — Минобороны Польши

Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии («Железной дивизии») начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США", — написал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
2022-02-20T21:50:58+03:00
2022-02-20T21:50:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:50, 20 февраля 2022
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