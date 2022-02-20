Военные самопровозглашенной ДНР призывают на воинскую службу несовершеннолетних, — ТСН

Об этом в своем Фейсбуке написала омбудсмен по правам человека Украины Людмила Денисова, ссылаясь на правозащитные организации. Такие действия, заявила Денисова, нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения в войне, которая запрещает участие детей в вооруженных конфликтах. Она призвала международные организации, занимающиеся проблемами детей, отреагировать на эту ситуацию.
2022-02-20T21:38:16+03:00
2022-02-20T21:38:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:38, 20 февраля 2022
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