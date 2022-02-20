Около десяти человек задержаны в Белоруссии за угрозы членам комиссий по референдуму, — СК республики

Ранее гостелеканал ОНТ сообщил, что КГБ Белоруссии раскрыл группу людей, которые планировали срыв назначенного на 27 февраля референдума по правкам в конституцию страны. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся в республике конституционным референдумом.
2022-02-20T21:17:13+03:00
2022-02-20T21:17:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:17, 20 февраля 2022
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