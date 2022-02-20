CNN: Россия сосредоточила около 75% обычных войск у границы с Украиной

Источники телеканала считают, что с армиями непризнанных ДНР и ЛНР численность армии составит 190 тыс. человек. Собеседник CNN назвал такое сосредоточение войск «необычным», и по этой причине США считают, что Россия готова к нападению на Украину.



CNN отметило, что не может проверить эти разведданные.