Третий поезд доставил в Воронеж около полутысячи эвакуированных жителей Донбасса

Об этом передает корреспондент ТАСС. Около пятисот человек развезут по пунктам размещения в регионе, остальные же продолжат путь до Курской области.

Принять более 28 тысяч жителей Донбасса готовы более 250 пунктов временного размещения в 30 регионах России, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. В ближайшие часы в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую область прибудут 2,8 тысяч жителей Донбасса, передает ТАСС.