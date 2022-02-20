Более 400 жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, обратились за медпомощью, — врио главы МЧС Чуприян

Из них 74 ребенка. Кроме того, Александр Чуприян добавил, что почти 700 беженцев из Донбасса попросили единовременную материальную помощь. Они получат по 10 тысяч рублей. Чуприян сказал, что сегодня министерство обработало порядка 3,5 тысяч заявлений на открытие лицевых счетов для дальнейших выплат.