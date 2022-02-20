Официальные лица Турции контактируют с коллегами из России и продолжают готовить визит Путина в Турцию

Также сообщается, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонный разговор с Путиным. Администрация Эрдогана заявляет, что необходимо предпринять среднесрочные и долгосрочные решения по поводу опасений России по расширению НАТО. Ранее Эрдоган заявил, что при согласии российского лидера Турция готова организовать трехсторонний саммит президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле.
2022-02-20T20:05:49+03:00
2022-02-20T20:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 20 февраля 2022
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