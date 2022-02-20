Mail.ru оштрафован на 3 млн. рублей за публикации постов Навального, Яшина и активистов ФБК* в «Одноклассниках»

В постановлении Савеловского суда написано, что компания не предприняла никаких действий, чтобы ограничить доступ к публикациям. При этом Mail.ru были направлены уведомления.



Роскомнадзор начала активно блокировать контент, связанный с Алексеем Навальным, с начала прошлого года. Так ведомство перед думскими выборами смогло добиться блокировки в Google Play и AppStore приложений оппозиционера.

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