Посол РФ в Вашингтоне назвал Донбасс частью Украины

Анатолий Антонов в эфире канала CBS также подчеркнул, что Россия не пытается завладеть никакой территорией.



Он также сказал, что в данный момент на повестке дня стоит не ситуация вокруг Украины, а то, каким будет мировой порядок. Отвечая на вопрос об учениях России и Белоруссии, Антонов ответил, что они не противоречат международным нормам. Россия отмечает готовность США работать над неразмещением ракет средней и меньшей дальности в Европе; кроме того, РФ располагает материалами о захоронениях мирных жителей Донбасса, убитых военнослужащими Украины, и готова поделиться данными, добавил он.