В Петербурге совершено нападение на композитора Александра Колкера

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что композитор получил ножевое ранение. Колкеру 88 лет. От госпитализации мужчина отказался. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. В беседе с корр. ТАСС Колкер от комментариев отказался. Колкер — лауреат премии Ленинского комсомола (1968 г.), заслуженный деятель искусств РСФСР.