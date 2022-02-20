В Петербурге совершено нападение на композитора Александра Колкера

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что композитор получил ножевое ранение. Колкеру 88 лет. От госпитализации мужчина отказался. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. В беседе с корр. ТАСС Колкер от комментариев отказался. Колкер — лауреат премии Ленинского комсомола (1968 г.), заслуженный деятель искусств РСФСР.
2022-02-20T19:36:42+03:00
2022-02-20T19:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 20 февраля 2022
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