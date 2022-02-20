Два человека погибли от взрыва газового баллона на складе в Мурманске

Собеседник агентства Интерфакс добавил, что из-за происшествия на складе в промышленной зоне произошло сильное задымление. «Произошел взрыв газа и сработала автоматизированная система пожаротушения. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли двое мужчин», — сказал собеседник агентства.
2022-02-20T19:17:02+03:00
2022-02-20T19:17:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:17, 20 февраля 2022
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