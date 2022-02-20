Два человека погибли от взрыва газового баллона на складе в Мурманске

Собеседник агентства Интерфакс добавил, что из-за происшествия на складе в промышленной зоне произошло сильное задымление. «Произошел взрыв газа и сработала автоматизированная система пожаротушения. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли двое мужчин», — сказал собеседник агентства.