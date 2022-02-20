Z Архив новостей новости
5 6 6 617
18:54, 20 февраля 2022

США готовы расширить помощь Украине, в том числе и военную, в случае вторжения России, — Блинкен

США не будут признавать воссоединение Крыма с Россией или принимать какие-либо подобные решения в отношении Донбасса, добавил госсекретарь Энтони Блинкен, его цитируют информационные агентства. Кроме того, Блинкен заявил, что Америка не рассматривает возможности уступок территории Украины ради предотвращения войны. Ответ Запада на ситуацию вокруг Украины может последовать, отметил он.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели мирных жителей в самопровозглашенной ЛНР Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России…

5 76 6 5137
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 188 6 18355 18.02
Новости

В непризнанной ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинских силовиков Сообщается, что в результате обстрелов уничтожено 5 жилых домов…

5 79 6 7737
Новости

Данные из отчет ОБСЕ от 19 февраля 2022 Почти две тысячи случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировала миссия ОБСЕ на востоке Украины в субботу Такую информацию передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник…

5 67 6 10252
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 261 6 27591 19.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британской стороне пора извиниться Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей…

5 74 6 8471 15.02
Новости

Песков: «Какой смысл России на кого-то нападать?» «Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума и может привести к непоправимым последствиям»...

5 79 6 9407
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 88 6 10428 17.02
Новости

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса Из непризнанной ДНР в Воронеж уже приехали 910 человек, 358 из них – дети…

5 45 6 5506
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 92 6 11285 17.02
Новости

Сборная Олимпийского комитета России по итогам игр в Пекине заняла 9-е место в командном зачёте Однако по общему числу медалей команда показала лучший результат за всю историю выступлений на зимних играх…

5 51 6 6231
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Пусть знают наших Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму…

5 131 6 17279 16.02
Новости

Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила о создании центра по борьбе с дезинформацией РФ Это будет первый раз со времен холодной войны, когда подобное подразделение начнет работу…

5 53 6 7579
Новости

В Евросоюзе не поверили словам властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР о скором наступлении украинской армии Именно этим они ранее объяснили начало эвакуации мирных жителей на территорию России….

5 61 6 8545
Новости

В центре Москвы задержан правозащитник Лев Пономарев* и еще несколько участников одиночных пикетов против войны Пикетчики вышли на Пушкинскую площадь против войны с Украиной…

5 58 6 8393
Новости

Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения из-за обострения ситуации в Донбассе, — Минобороны Белоруссии В ведомстве отметили, что Запад «накачивает» Украину современным оружием…

5 60 6 9293

Популярное за неделю

Новости

Znak: Эвакуированных из Донецка людей не могут разместить в Ростовской области На вопрос, куда теперь ехать, протяжно отвечают «так…»...

5 83 6 121206
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
На данный момент понятно одно — начинается эксгумация СССР. Это уже копают. И вот эта украинская история, война, ночные ожидания бомбежек – это все только пролог…

5 67 6 96845 16.02
#слушать 51:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3620878
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 24 6 3015 16.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Обращение к украинским властям и к украинскому народу Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией…

5 176 6 298438 14.02
Блоги

+ Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального 00:37 Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального «Ну так и что? После всех этих ваших «украл миллиард и потратил на себя», вы что принесли в суд? Буквально материалы о том, что есть четыре человека — 300 тысяч жертвователей и 4 человека — которые написали заявления»...

5 124 6 96166 15.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9442624
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5172374

Сегодня в эфире