США готовы расширить помощь Украине, в том числе и военную, в случае вторжения России, — Блинкен

США не будут признавать воссоединение Крыма с Россией или принимать какие-либо подобные решения в отношении Донбасса, добавил госсекретарь Энтони Блинкен, его цитируют информационные агентства. Кроме того, Блинкен заявил, что Америка не рассматривает возможности уступок территории Украины ради предотвращения войны. Ответ Запада на ситуацию вокруг Украины может последовать, отметил он.