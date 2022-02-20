Макрон созвонится с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, — Елисейский дворец

Ранее сегодня Эммануэль Макрон уже созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным. Макрон и Путин договорились добиться деэскалации на востоке Украины и сделать все, чтобы противостояние не переросло в войну, об этом сообщал Елисейский дворец. Президенты провели телефонный разговор, который, по данным французских СМИ, длился 1 час 45 минут.
2022-02-20T18:52:22+03:00
2022-02-20T18:52:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:52, 20 февраля 2022
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