Макрон созвонится с Байденом и Шольцем в ближайшие часы, — Елисейский дворец

Ранее сегодня Эммануэль Макрон уже созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным. Макрон и Путин договорились добиться деэскалации на востоке Украины и сделать все, чтобы противостояние не переросло в войну, об этом сообщал Елисейский дворец. Президенты провели телефонный разговор, который, по данным французских СМИ, длился 1 час 45 минут.