Лондон пригрозил лишить российские компании возможности торговать в долларах и фунтах, — Forbes

В интервью BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это нанесет «очень, очень сильный удар». Джонсон добавил, что США и Великобритания прорабатывают санкции, о которых не говорились ранее. В интервью BBC заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это нанесет «очень, очень сильный удар». Джонсон добавил, что США и Великобритания прорабатывают санкции, о которых не говорились ранее, пишет журнал Forbes.