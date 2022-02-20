Лондон пригрозил лишить российские компании возможности торговать в долларах и фунтах, — Forbes

В интервью BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это нанесет «очень, очень сильный удар». Джонсон добавил, что США и Великобритания прорабатывают санкции, о которых не говорились ранее. В интервью BBC заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что это нанесет «очень, очень сильный удар». Джонсон добавил, что США и Великобритания прорабатывают санкции, о которых не говорились ранее, пишет журнал Forbes.
2022-02-20T18:35:44+03:00
2022-02-20T18:36:24+03:00
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18:35, 20 февраля 2022
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