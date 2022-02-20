Президент Финляндии не видит причин для вступления страны в НАТО

Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не боится обострения на границе с РФ, ситуация спокойная. «Во-первых, следует помнить, что Финляндия — это стабильная уже в течение продолжительного времени, в течение более 100 лет, демократическая страна. Мы входим в Евросоюз. Мы, безусловно, являемся частью Запада», — сказал лидер Финляндии, отвечая на вопрос, опасается ли страна обострения ситуации на границе с Россией, пишет агентство ТАСС.
2022-02-20T18:18:59+03:00
2022-02-20T18:18:59+03:00
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18:18, 20 февраля 2022
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