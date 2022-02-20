Рустам Рахмон мог выстрелить в генерала Саймумин Ятимова, пишет сайт ozodandishon.org. По другой информации, глава ГКНБ был ранен в результате покушения. Заказчика убийства Олимова могут находиться в его же окружении.
Официально информации и заявлений об этом инциденте нет.
Глава Госкомитета нацбезопасности Таджикистана может быть в больнице из-за инцидента с сыном президента
Рустам Рахмон мог выстрелить в генерала Саймумин Ятимова, пишет сайт ozodandishon.org. По другой информации, глава ГКНБ был ранен в результате покушения. Заказчика убийства Олимова могут находиться в его же окружении.