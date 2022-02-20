Режим повышенной готовности введен в Рязанской области в связи с прибытием беженцев с территории Донбасса

Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пятницу главы непризнанных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий.