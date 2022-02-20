Режим повышенной готовности введен в Рязанской области в связи с прибытием беженцев с территории Донбасса

Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пятницу главы непризнанных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий.
2022-02-20T18:02:17+03:00
2022-02-20T18:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:02, 20 февраля 2022
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