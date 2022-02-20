США в диалоге с РФ настаивают, что Москва не может решать за Украину вопрос о ее возможном членстве в НАТО, — Пентагон

США в диалоге с РФ настаивают, что никто — Москва в том числе — не может решать за Украину вопрос о ее возможном членстве в НАТО, — заявили в Пентагоне. «Некоторые вопросы, разумеется, не стоят на повестке дня, однако мы сделали ряд серьезных предложений и рассчитываем, что Россия на них ответит. Мы заявляем, что вопрос о членстве Украины должны решать Украина и НАТО. Это не то, на что Путин может наложить вето», — сказал Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
2022-02-20T17:53:36+03:00
2022-02-20T17:53:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:53, 20 февраля 2022
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