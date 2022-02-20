С 1 марта туристы смогут въехать в Израиль вне зависимости от того, вакцинированы ли они

Им будет необходимо сдать только два ПЦР теста, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Нафтали Бенета. Решение принято на фоне «последовательного» снижения показателей заболеваемости.



В январе 2022 года Израиль посетило 46 тыч. туристов, когда в январе 2020 — 333 тыс.