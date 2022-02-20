Макрон и Путин организуют в ближайшее часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня в Донбассе

Елисейский дворец сообщает, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня на Украине, передают западные агентства, на них ссылается агентство РИА Новости. Договорились провести интенсивную дипломатическую работу, глава французского МИД проведёт встречу с Лавровым.