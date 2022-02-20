Макрон и Путин организуют в ближайшее часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня в Донбассе

Елисейский дворец сообщает, что Макрон и Путин договорились организовать в ближайшее часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня на Украине, передают западные агентства, на них ссылается агентство РИА Новости. Договорились провести интенсивную дипломатическую работу, глава французского МИД проведёт встречу с Лавровым.
2022-02-20T17:41:45+03:00
2022-02-20T17:41:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:41, 20 февраля 2022
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