Евросоюз потратил на Украину средств больше, чем на любую другую страну, — Боррель

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз координирует действия с Украиной в большей степени, чем с любой другой страной и добавил, что 17 миллиардов евро — это довольно много денег. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тот же вопрос, предложил «развивать с Киевом тесные связи, поддерживать территориальную целостность и процветание Украины».