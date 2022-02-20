Евросоюз потратил на Украину средств больше, чем на любую другую страну, — Боррель

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз координирует действия с Украиной в большей степени, чем с любой другой страной и добавил, что 17 миллиардов евро — это довольно много денег. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тот же вопрос, предложил «развивать с Киевом тесные связи, поддерживать территориальную целостность и процветание Украины».
2022-02-20T17:32:33+03:00
2022-02-20T17:32:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982726-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 20 февраля 2022
Загрузка комментариев...