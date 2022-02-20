Путин в разговоре с Макроном выразил серьёзную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки в Донбассе

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон признали целесообразным активизировать поиск решений по линии МИД и политических советников нормандского формата. Об этом заявляет администрация Кремля. Ранее сообщалось, что телефонные переговоры двух глав государств длились больше полутора часов. Путин вновь заявил, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском» формате.