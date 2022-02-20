Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта в Донбассе помнить, что «любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость»

По словам патриарха, можно «исцелить» любой конфликт «будь то в семье» или в отношениях между странами. Для этого необходимо обратиться к «Божьему закону», сказал Кирилл во время Божественной литургии, которую он совершил в храме благоверного князя Александра Невского.