Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта в Донбассе помнить, что «любовь выше, сильнее и важнее, чем справедливость»

По словам патриарха, можно «исцелить» любой конфликт «будь то в семье» или в отношениях между странами. Для этого необходимо обратиться к «Божьему закону», сказал Кирилл во время Божественной литургии, которую он совершил в храме благоверного князя Александра Невского.
2022-02-20T17:14:47+03:00
2022-02-20T17:14:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:14, 20 февраля 2022
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