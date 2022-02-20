Решение Белоруссии и России продолжить военные учения вызывает беспокойства, — Блинкен

Планы встретиться с министром иностранных дел России Лавровым все еще в силе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что события, разворачивающиеся в Донбассе, подтверждают версию о вторжении России на Украину. «Все это в совокупности с операциями под чужим флагом, которые мы видели в выходные, говорит нам о том, что сценарий, о котором мы заявляли, разыгрывается», сказал Блинкен.