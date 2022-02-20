Президент МОК Бах призвал обеспечить равный доступ к вакцинам для всех стран

«Если мы хотим наконец-то преодолеть эту пандемию, нам нужно быть быстрее, целить выше, быть сильнее. Мы должны быть вместе. В этом олимпийском духе солидарности мы призываем международное сообщество: дайте равный доступ к вакцинам для всех по всему миру», — заявил Томас Бах во время закрытия Олимпийских игр в Китае. Президент МОК подчеркнул, что разделяет олимпийский дух со всеми спортсменами, которые из-за коронавируса не смогли реализовать свою олимпийскую мечту, пишет агентство ТАСС.