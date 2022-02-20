Глава РПЦ призвал всех участников конфликтов помнить, что любовь важнее справедливости

По его словам, иногда из-за этих взаимных апелляций к справедливости противостояния лишь еще более углубляются, «настолько, что уже как бы и выхода из этого конфликта нет», цитирует патриарха Кирилла агентство ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви в воскресенье совершил Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.