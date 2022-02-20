Члены окружения Елизаветы II также заразились коронавирусом, — Sky News

«Насколько я понимаю, несколько случаев ковида были диагностированы у команды в Виндзорском замке. Очевидно, что те, кто находится вокруг королевы также сейчас подхватили его», — сообщила королевский корреспондент телеканала Рианнон Миллс. Как сообщил ранее Букингемский дворец, 95-летний монарх после положительного анализа на COVID-19 испытывает слабо выраженные симптомы простуды, но надеется продолжить исполнять необременительные обязанности в Виндзорском замке на предстоящей неделе.