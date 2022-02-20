В ходе разговора Зеленский и Макрон поддержали безотлагательный созыв Трехсторонней контактной группы

Также Киев выступает за активизацию мирного процесса и немедленное введение режима тишины по ситуации в Донбассе. Зеленский заявил, что проинформировал по телефону Макрона о текущей ситуации в области безопасности, пишет агентство ТАСС. Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявлял, что дипломатия еще может сработать.
2022-02-20T16:34:49+03:00
2022-02-20T16:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 20 февраля 2022
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