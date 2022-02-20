СК РФ возбудил уголовные дела по фактам ранения и гибели мирных жителей и многочисленных разрушений в Донбассе

Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство, говорится в официальном сообщении СКР. По указанным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).
2022-02-20T16:22:13+03:00
2022-02-20T16:24:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982706-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:22, 20 февраля 2022
Загрузка комментариев...