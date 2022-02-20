Кулеба: после консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума должны появиться конкретные решения

Министр иностранных дел Украины ждет, что в переговорах примет участие Россия. При этом, если РФ откажется, это не должно повлиять на решение других стран принять участие в консультациях.



Ранее президент Украины Владими Зеленский поручил провести консультации в рамках Будапештского меморандума. Он заявил, что если они не состоятся, Украина будет считать, что меморандум не работает, поскольку за отказ от ядерного оружия ей были даны гарантии безопасности.