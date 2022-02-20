Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру и ФСИН отреагировать на нарушение прав заключенных в Черкесске

Речь идет об одном из СИЗО города. Как сообщает пресс-служба Москальковой, уполномоченная по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова уже встретилась с содержащимися в изоляторе обвиняемыми. В пятницу пресс-служба управления ФСИН по Карачаево-Черкесии заявила о беспорядках, которые устроили заключенные СИЗО №1 в Черкесске во время планового обыска. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в беспорядках участвовал 21 заключенный.
2022-02-20T15:53:33+03:00
2022-02-20T15:53:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:53, 20 февраля 2022
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