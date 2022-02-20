Макрон и Зеленский закончили переговоры по телефону, — Елисейский дворец

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил по телефону с российским коллегой, звонок продлился час сорок пять минут. Беседа Макрона и Владимира Путина продлилась чуть больше полутора часов, об этом же сообщает агентство France Press. «Телефонные переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным продолжались 1 час 45 минут. Сейчас президент республики общается по телефону с президентом Зеленским», — приводит агентство слова источника в администрации французского лидера.
2022-02-20T15:39:21+03:00
2022-02-20T15:59:09+03:00
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15:39, 20 февраля 2022
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