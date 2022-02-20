Генштабы Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства, — Минобороны Белоруссии

Ранее Виктор Хренин говорил о том, что создана группировка войск, которая, если потребуется, даст соответствующий отпор. Он добавил, что президенты Белоруссии и России часто встречались и постоянно повторяли, что не хотят войны, но другие страны этого не слышат, поэтому пришлось создать такую группировку. Сегодня завершились учения Союзного государства.