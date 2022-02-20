Генштабы Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства, — Минобороны Белоруссии

Ранее Виктор Хренин говорил о том, что создана группировка войск, которая, если потребуется, даст соответствующий отпор. Он добавил, что президенты Белоруссии и России часто встречались и постоянно повторяли, что не хотят войны, но другие страны этого не слышат, поэтому пришлось создать такую группировку. Сегодня завершились учения Союзного государства.
2022-02-20T15:33:49+03:00
2022-02-20T15:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 февраля 2022
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