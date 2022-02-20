Дочь Рамзана Кадырова Хутмат стала замруководителя секретариата Чечни в 19 лет, — Znak

Ранее на должность руководителя Секретариата Главы ЧР был назначен Валид Эдилов, ранее занимавший пост генерального директора Республиканского спортивного клуба «Ахмат», пишет «Грозный Информ». У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей. 21-летняя дочь Кадырова Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Многие его дети и родственники занимают должности заместителей или глав социальных служб в республике.