Дочь Рамзана Кадырова Хутмат стала замруководителя секретариата Чечни в 19 лет, — Znak

Ранее на должность руководителя Секретариата Главы ЧР был назначен Валид Эдилов, ранее занимавший пост генерального директора Республиканского спортивного клуба «Ахмат», пишет «Грозный Информ». У Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей. 21-летняя дочь Кадырова Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Многие его дети и родственники занимают должности заместителей или глав социальных служб в республике.
2022-02-20T15:26:12+03:00
2022-02-20T15:26:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:26, 20 февраля 2022
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