«ЕС пора направить Украине четкий сигнал о членстве», — Кулеба

«Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: «Украина — часть нас, мы являемся единым целым», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, сейчас наступило лучшее время, чтобы показать его соотечественником, что страна скоро станет членом Европейского союза, и это, в свою очередь, послужит сигналом для России. Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории РФ, добавил Кулеба.