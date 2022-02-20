«ЕС пора направить Украине четкий сигнал о членстве», — Кулеба

«Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: «Украина — часть нас, мы являемся единым целым», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, сейчас наступило лучшее время, чтобы показать его соотечественником, что страна скоро станет членом Европейского союза, и это, в свою очередь, послужит сигналом для России. Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории РФ, добавил Кулеба.
2022-02-20T15:16:28+03:00
2022-02-20T15:44:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982692-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:16, 20 февраля 2022
Загрузка комментариев...