В Воронежскую область на втором поезде доставлена еще одна тысяча беженцев из Донбасса

Об этом сообщил агентству ТАСС представитель ГУ МЧС по региону. Первый поезд прибыл сегодня утром и доставил 910 человек. Большая часть прибывших первым поездом уже доставлена в пункты временного содержания.



Вечером в Воронежскую область должен прибыть еще один поезд с беженцами.