Песков: «Какой смысл России на кого-то нападать?»

«Какой смысл России на кого-то нападать?», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире ГТРК. Он считает, что действия Запада носят провокационный характер. Это и ведет к нагнетанию напряжённости. Он сказал, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, и любая мелкая провокация может привести к непоправимым последствиям.

Также Песков подставил под сомнения версию, что происходящее на Донбассе — дело рук российского руководства:

«Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю», — сказал Песков. При этом он заметил: «Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово «война».

Источник видео: ГТРК