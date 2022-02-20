Песков: «Какой смысл России на кого-то нападать?»

Также Песков подставил под сомнения версию, что происходящее на Донбассе — дело рук российского руководства:
«Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю», — сказал Песков. При этом он заметил: «Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн — это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово «война».
Источник видео: ГТРК