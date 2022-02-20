Водолазы нашли тело утонувшего 6 февраля экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина

Водолазы обнаружили тело утонувшего в Москве-реке в Одинцовском районе экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В ночь на 6 февраля 70-летний Ялунин катался на квадроцикле по замерзшей реке. Он провалился под лед. Сам квадроцикл нашли в этот же вечер. Следы техники заканчивались в 10 м от берега, на водоеме образовался разлом льда.

Ялунин с августа 1998 года по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 года по август 2006 года был заместителем министра юстиции.