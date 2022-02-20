Борис Джонсон: Российское руководство не до конца отдает себе отчет о последствиях вторжения на Украину

Говоря о Владимире Путине, британский премьер заявил в интервью BBC: «Я думаю, что он хочет, чтобы НАТО отошло назад. И он увидит ровно обратное». Джонсон утверждает, что президент России мыслит нелогично и не видит надвигающейся катастрофы. Премьер подчеркнул, что в случае российской агрессии со стороны и Украины, и России будут огромные человеческие жертвы.
2022-02-20T14:38:25+03:00
2022-02-20T14:38:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:38, 20 февраля 2022
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