Киев не допускает в зону конфликта в Донбассе около 400 иностранных журналистов

Об этом сообщает украинское издание «Цензор.нет». По словам главреда издания Юрия Бутусова, допуск к освещению событий получили только 25 международных журналистов: «Есть журналисты, которые больше месяца на Украине не могут получить допуск на линию соприкосновения», — отметил он.