Киев не допускает в зону конфликта в Донбассе около 400 иностранных журналистов

Об этом сообщает украинское издание «Цензор.нет». По словам главреда издания Юрия Бутусова, допуск к освещению событий получили только 25 международных журналистов: «Есть журналисты, которые больше месяца на Украине не могут получить допуск на линию соприкосновения», — отметил он.
2022-02-20T14:19:31+03:00
2022-02-20T14:19:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:19, 20 февраля 2022
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