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13:47, 20 февраля 2022

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за роста числа беженцев из Донбасса

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего потока людей, прибывающих из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ подписал 20 февраля губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе областного правительства. В регион уже приехали 910 человек, 358 из них – дети.

Всего же Воронеж планирует принять 4,5 тысяч беженцев. Для этого уже выделили 42 пункта временного пребывания, сообщает «Вести Воронеж».

«Нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения. Отсюда тянется и ряд других организационных вопросов: обеспечение бытовыми принадлежностями, выделение финансирования на первоочерёдные вопросы беженцев, их тестирование на ковид и тому подобное», – прокомментировали в пресс-службе правительства решение губернатора. Где именно планируют разместить людей пока не сообщается.

В Таганроге и Ростове беженцев из Донбасса разместили в спортивных залах школ.



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