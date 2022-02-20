Американский Центр стратегических и международных исследований опубликовал материалы с расположением российских войск

Как заявляет CSIS, «Россия развернула около 190 000 обычных и нерегулярных сухопутных войск в дополнение к военно-морским и воздушным силам и примерно 50 000 белорусских солдат, которые могли бы включиться в операцию».
2022-02-20T13:44:56+03:00
2022-02-20T13:45:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:44, 20 февраля 2022
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