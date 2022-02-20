Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения из-за обострения ситуации в Донбассе, — Минобороны Белоруссии

Президенты Белоруссии и России приняли решение продолжить военные учения коалиционной группировки сил союзных стран. Такое решение принято из-за обострения военной активности у границы с Украиной и обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что Запад «накачивает» Украину современным оружием, приоритет отдается наступательным.

На учениях «Союзная решимость – 2022» обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, а также во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Республики Белоруссии приступили к нанесению контрудара, — сообщало 19 февраля Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что учебно-боевые задачи выполняются на основе опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии.